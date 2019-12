VIDEO: Familie Frieswijk bij LDODK - DOS'46

Drie kinderen uit één gezin die op het hoogste niveau korfballen is bijzonder. Nog bijzonderder is het als ze ook nog eens tegen elkaar spelen in de Derby van het Noorden. Het overkwam heit en mem Evert en Janny Frieswijk, die in Gorredijk dochter Marloes (23) en zoon Julian (20) voor LDODK in actie zagen tegen hun andere zoon Pascal (25), die bij DOS'46 uit Nijeveen speelt. We volgen de familie bij de derby.