Dijkgraaf Van Erkelens verwacht niet dat het boerenprotest uit de hand zal lopen

Boze boeren hebben aangekondigd dat ze gaan actievoeren bij een commissievergadering van het Wetterskip in Leeuwarden. Ze vinden de tariefverhoging van circa 800 euro per jaar, die het Wetterskip de boeren wil opleggen, veel te hoog.

Een hoge hobbel

Van Erkelens snapt de ophef onder de boeren: "Het is een tariefsverhoging die in de afgelopen jaren nooit is voorgekomen." Het dagelijks bestuur heeft er volgens Van Erkelens voor gekozen om in 2020 in een keer een financiële hobbel te nemen, terwijl andere waterschappen dat in stapjes doen. "Vanaf 2021 zijn de verhogingen in Fryslân dan ook minder groot dan in andere provincies."

Het tarief moet volgens het Wetterskip omhoog omdat het waterbeheer duurder wordt en omdat het Wetterskip niet te veel kosten naar de toekomst wil schuiven. De bijeenkomst maandag is bedoeld om de plannen te bespreken. "Men kan luisteren naar wat er gezegd wordt, en men kan inspreken", vertelt Van Erkelens. "Er zijn ook mensen die zich daarvoor gemeld hebben. Dus ik denk dat het een ordentelijke vergadering gaat worden."

Van Erkelens heeft geen idee hoeveel boeren er aan het protest zullen meedoen.