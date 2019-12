Piet Paulusma: "Het wordt een rommelige winter, maar wij kunnen wel schaatsen"

"Ik ga ervan uit dat de komende winter over het algemeen rommelig zal verlopen. Rommelig is een andere aanduiding voor de combinatie van wisselvallig en regelmatig kwakkelend weer.

Aan de andere kant komt het tot een of twee lange(re) perioden met echt winterweer en flinke kou. Met matige tot strenge vorst. We komen dan ook voor een of twee langere of kortere perioden op schaatsen.

Sneeuwdagen

Het wordt een winter met een aantal sneeuwdagen met kans op een behoorlijk pak sneeuw. Dit kan regionaal verschillend uitpakken. Over het algemeen wordt het een winter met geregeld overlast door sneeuw, soms ijzel en door af en toe stormachtig of herfstachtig weer. Dus overlast door zowel winter(se) omstandigheden als niet winter(se) omstandigheden.

De winter zal wat betreft de gemiddelde temperatuur rond normaal tot mogelijk 1 graad te koud uitkomen."