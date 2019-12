Aris speelt in de Basketball Cup uit tegen de winnaar van de wedstrijd BS Leiden - Lokomotief (Rijswijk). Die wedstrijd wordt zondagavond om 19:00 uur gespeeld. BS Leiden en Lokomotief zitten beide in de promotiedivisie, het op één na hoogste niveau in Nederland.

De wedstrijd Leiden/Lokomotief - Aris wordt 11 of 18 december gespeeld.