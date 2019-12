Nyck de Vries dertiende in laatste Formule 2-race

Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft afscheid genomen van de Formule 2 met een dertiende plaats in de sprintrace in Abu Dhabi. De Vries had eerder al de wereldtitel behaald in de Formule 2 en hij heeft ook al een race gereden in de Formule E, de klasse van het elektrisch autoracen.