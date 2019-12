Omrop TIP: Kryst mei Douwe weer van start met unieke kerstmuziek

Presentator Douwe Heeringa heeft voor de komende kerstperiode weer een diverse lijst met unieke kerstmuziek samengesteld. Want op deze stream hoor je niet de bekende klanken van Wham en Mariah Carey. Douwe: "Het is een tijd van verstelling en reflectie. Daar horen niet teveel prikkels en drukte bij, want die zijn er genoeg. Zo'n bekend nummer als 'Driving home for Christmas' van Chris Rea vind ik dan wel weer mooi. Maar ik vind het belangrijker dat ik mensen verras met nummers die ze nog niet kennen."