Schulting eerste op 1500 meter, De Laat plek teruggezet

Itzhak de Laat teruggezet

De Leeuwarder Itzhak de Laat dacht drie minuten lang dat hij z'n eerste individuele wereldbekerwedstrijd had gewonnen, maar hij werd een plaats teruggezet op de 500 meter, van de derde terug naar de vierde plaats. In de laatste ronde wist hij zich net voor een Koreaan te wringen. De jury was blijkbaar van mening dat hij daarbij te veel zijn armen gebruikte. De winst op de 500 meter ging naar de Hongaar Shaoang Liu.