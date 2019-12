Boekekast #10: Noorder Dierenpark van Geert Nauta

De verhalen van Geert Nauta, gebundeld in zijn debuut 'In soarte fan bûgjen' en in 2018 uitgegeven door Elikser, worden omschreven als 'poëtisch, humoristisch, absurdistisch en soms met een bijna macabere inslag.' De verhalen geven een bijzonder beeld van de menselijke behoeftes en tekortkomingen. Nauta noemt zichzelf dan ook 'de kronikeur van zijn eigen weemoed'. "Als je wilt weten hoe bepaalde dingen zitten", zo zegt hij in een vraaggesprek, "moet je er niet over lezen, maar moet je er over schrijven." Het verhaal 'Noorder Dierenpark' is een van de verhalen uit 'In soarte fan bûgjen'.