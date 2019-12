Inbraakverdachten drie kwartier na oproep Burgernet aangehouden

De politie vroeg mensen in de omgeving van de Van Maasdijkstraat in Heerenveen uit te kijken naar drie personen die ingebroken zouden hebben in een woning. Het drietal zou in de richting van het ziekenhuis lopen.

Drie kwartier later meldde de politie dat de Burgernetactie succesvol was verlopen. Er waren drie verdachten opgespoord en vastgenomen. De zaak is in onderzoek.