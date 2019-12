Elbrich Schoorstra nationaal kampioene 'speedclimbing'

Bij speedclimbing gaat het erom zo snel mogelijk een bepaalde route over een muur van ongeveer 15 meter hoog naar boven te klimmen. De sport kan op slechts twee plekken in Nederland worden beoefend: in Sittard en in klimcentrum De Noardwand in Leeuwarden.

Volgend jaar is klimmen een olympische sport. De deelnemers moeten een combinatie van drie verschillende disciplines volbrengen. Het niveau in Nederland is niet hoog genoeg om in deze sport op de Olympische Spelen uit te kunnen komen.