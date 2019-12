Deel 2: "De terugkeer van de Joodse kinderen"

"Niemand wist het, maar iedereen wist het"

Estha Gobes 1939, in Amsterdam

"Mijn ouders hadden al vroeg in de gaten dat het mis zou gaan," vertelt Estha Gobes. Haar ouders zijn in 1942 ondergedoken, maar zij werd bij haar opa en oma opgevangen. In 1943 is zij echter naar de familie Wierdsma in Sneek gebracht, een grote schippersfamilie met twaalf kinderen. "Nog een erbij viel niet op."

Als schoolnaam kreeg ze Betty Wielinga. . "Ik ben daar gewoon opgevoed als een eigen kind. Niemand wist het maar iedereen wist het," zei ze op de vraag of de buren het wisten. "Als er Duitsers de straat in kwamen, werden we gewaarschuwd." Een keer zijn er Duitser binnengevallen om te kijke of er een illegale radio was. "We zaten met een heel stel kinderen braaf te spelen. Ik viel niet op."

Na de oorlog waren de ouders fan Estha op zoek naar hun dochter. Zij plaatsen een oproep in dagblad Trouw. Estha: "De Wierdsma's waren allemaal schippers. Omke Hille lag in juni met het schip in Amsterdam en las die advertentie. Mem had hem na de oorlog verteld dat ik eigenlijk Estha Gobes heette. Hij heeft toen mij ouders naar Sneek gevaren."

Toen Estha's echte vader in Sneek kwam, is zij huilend naar huis gerend. "Mem, mem, er zit een vreemde man achter me aan." Estha moest mee naar Amsterdam, terwijl ze dat helemaal niet wilde. "Ik heb mem gevraagd of ik nog een poosje mocht blijven, maar mem zei nee onze taak is afgelopen."

Toen Estha jaren later trouwde, waren 'heit' en 'mem' uit Fryslân getuige. ."Ik heb altijd contact gehouden. Een van mijn pleegzusjes heeft haar dochter naar mij vernoemd, die ik ten doop heb gehouden."