UNIS Flyers stelt zege op Zoetermeer Panters veilig na eindsprint

Zoetermeer begon de wedstrijd met een voorsprong. Joy Turpijn ging er op snelheid vandoor en schoot de puck langs keeper Oosterwijk. UNIS flyers kwam in de eerste periode nog gelijk. Brent Janssen schoot op de paal, waarna Trevor Peterson de bal makkelijk binnen kon tikken.

In de tweede periode zette Lars den Edel de Flyers op voorsprong. Hij kon van dichtbij de puck achter de keeper plaatsen. Ook Adam Bezak kwam tot scoren. In de derde periode kwam hij over rechts op, deed hij een één-twee met Nordemann en schoot hij hard binnen.

Eindsprint

Van Leeuwen scoorde daarna voor de Panters, maar Trevor Petersen zorgde met een snelle uitbraak en een hard schot ook weer voor de 4-2. Na een 'tiki-taka'-aanval legde Kiilholma de 5-2 er in, en Peterson scoorde na een counter ook nog de 6-2.

De Flyers hebben nu zeven wedstrijden gespeeld en hebben daarin de maximale 21 punten gehaald. Nummer twee is Hijs Den Haag met 12 punten.