VC Sneek kan niet stunten tegen koploper Eurosped

Eurosped won de eerste set met 16-25 en kwam in de tweede set ook al snel op een grote voorsprong. Die set eindigde in 14-25.

In de derde set werd het een stuk spannender. VC Sneek bleef lang gelijk op gaan met Eurosped. Elke keer als de Sneker op voorsprong kwamen, konden de bezoekers echter ook meteen weer gelijk maken. Uiteindelijk lukte het Sneek wel een gaatje te slaan en dat op het goede moment, want het pakte de set met 25-23.

In de vierde set was het Eurosped dat al snel een kleine voorsprong pakte. Het lukte de Snekers niet om terug te komen, dus ging de set met 25-17 verloren en eindigde de wedstrijd in een 1-3 verlies.