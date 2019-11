VV Buitenpost laat kans op punten liggen tegen Berkum

In de eerste helft gebeurde er niet veel. Buitenpost was net iets beter maar slaagde er niet in grote kansen te creeëren. Na rust was het spelbeeld gelijk. Berkum werd echter wat dreigender. Michel van Aggele scoorde ook maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Een kwartier voor tijd ging het toch nog mis voor Buitenpost.Chris van der Meulen schoot de bal prachtig de kruising in: 0-1. In de slotfase was Bitenpost nog dichtbij de gelijkmaker, maar Rob Dijkstra schoot over en Rudmer Loonstra kopte de bal op de paal.

Moed in de schoenen

Trainer Jasper Bouma vond dat Buitenpost een goede wedstrijd speelde. "In de rust zaten we met een goed gevoel in de kleedkamer. We hadden het gevoel dat er wel meer in zat. Dan is het teleurstellend dat Berkum er één keer uitkomt en de eerste kans gelijk afmaakt. Dan zakt de moed je in de schoenen."

Ook spits Rudmer Loonstra was positief over het spel van de 'Blaukes'. "Ik vond dat we een goede wedstrijd speelden. We hadden echt wel meer verdiend." Loonstra zag in de laatste minuten zijn kopbal nog bijna binnenvliegen, maar de paal stond een doelpunt in de weg. "Dan zak je door de grond."

Eerste klasse?

Er wordt wel eens gezegd dat het voor Buitenpost beter zou zijn om weer in de eerste klasse te spelen. Bouma wil zich daar echter niet bij neerleggen "Lijfsbehoud wordt steeds lastiger, maar we blijven strijdvaardig. We blijven vasthouden aan het doel dat we proberen ons te handhaven." Daar sluit Loonstra zich bij aan. "Wij blijven vechten."

Buitenpost heeft nu uit twaalf wedstrijden vijf punten gehaald. Daarmee staat de ploeg laatste in de hoofdklasse B.