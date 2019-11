HEA! De jonge boer uit Broeksterwâld

Boer zijn is het mooiste dat er is, vindt Durk Sietze Rozema uit Broeksterwâld. Toen zijn vader vorig jaar plotseling overleed, moest de jonge boer het melkveebedrijf overnemen. En ondanks zijn beperking is Durk Sietze op en top boer en is melken en het verzorgen van vee het mooiste werk dat er is.