Net geen goud voor Schulting in wereldbekerwedstrijd Japan

Schulting lag in de finale lang aan kop, maar ze werd in de laatste ronde ingehaald door de Koreaans. Rianne de Vries uit Heerenveen kwam niet verder dan de halve finale. In de B-finale werd ze vierde.

Dat was anders in de mixed relay. Schulting, Lara van Ruijven, Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat behaalden daar de derde plaats, omdat China werd gediskwalificeerd. Het was de eerste medaille voor Nederland dit seizoen op dit onderdeel.

Mannen niet naar aflossingsfinale

Op de 5000 meter aflossing plaatsten Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Melle van 't Wout zich niet voor de finale. Het Nederlandse team eindigde als derde in de halve finale.