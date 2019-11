Harkemase Boys wint in laatste minuten, contract van trainer De Jong niet verlengd

De Harkiten begonnen goed aan de wedstrijd, want ze kwamen al na drie minuten op voorsprong. Berwout Beimers kwam door en schoof de bal achter de keeper. Harkemase Boys kreeg kansjes op de 0-2 en vijf minuten voor rust kreeg SteDoCo een grote kans op de gelijkmaker, maar die bal ging net voorlangs.

Beide teams kregen nar rust ook wel wat kansen, maar echt spannend werd het in de laatste minuten pas weer. Kort voor tijd maakte SteDoCo namelijk gelijk. Harkemase Boys was echter scherp. Drie minuten later kwamen de Friezen alweer op voorsprong door een eigen doelpunt.