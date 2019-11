ONS Sneek pakt eerste overwinning van het seizoen

De Snekers hadden een moeilijke start van de wedstrijd. Het was vooral Barendrecht dat in de aanval ging en kansen kreeg, maar de ploeg kon niet scoren. Dat lukte Ruendel Martina van ONS wel, toen hij vijf minuten voor rust de rebound van een schot van Prijor intikte.

Drie minuten later was het al weer raak. Barendrecht-keeper Van der Ploeg keerde een vrije trap, maar had de bal niet klem. Daardoor kon Oege Sietse van Lingen de voorsprong verdubbelen.

Grote kansen

Na rust ging ONS gewoon door met scoren. Binnen drie minuten schoot Martina zijn tweede van de middag er in. Dat leek niet genoeg voor de Snekers, want ze probeerden ook nog een vierde goal te maken. Een halfuur voor tijd kwamen ze ook heel dichtbij toen een schot van Van Dijk werd gered en een minuut later een bal van de lijn werd gehaald door een verdediger.

Spannend einde

De slotfase van de wedstrijd werd nog spannend. Ongeveer twintig minuten voor tijd kwam Barendrecht weer in de wedstrijd door een doelpunt van Peter de Lange en ook even later schoot Vorhorne de 3-2 binnen.

Barendrecht ging op zoek naar de gelijkmaker en kwam dichterbij: doelman Justin van der Dam moest ONS de laatste minuten nog drie keer redden. Maar ONS trok de overwinning over de streek.

Hoewel de Snekers voor het eerst wonnen dit seizoen, is ONS nog altijd hekkensluiter van de derde divisie met zes punten uit dertien wedstrijden.