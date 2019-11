Volleybalvereniging Sint Nicolaasga in de problemen door brand in sporthal

Vrijdag ontstond brand in de sporthal van Sint Nicolaasga. Die ontstond waarschijnlijk door werkzaamheden aan het dak. Door het snelle ingrijpen van de brandweer viel de schade mee, maar er kan zaterdag geen gebruik van de hal worden gemaakt.

Toestand vloer onduidelijk

Ook is het nog niet duidelijk hoe de houten vloer er aan toe is. Als die vervangen moet worden kan het maanden duren voordat er weer gesport kan worden in de hal.

Voor SNVV levert het veel problemen op. De vereniging maakt vier avonden per week gebruik van de hal voor de trainingen. Op zaterdag worden de competitiewedstrijden er ook gespeeld.