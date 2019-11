Toekomstdag: hoe ziet het fierljeppen er in 2025 uit?

"We zijn van plan een nieuw beleidsplan te maken," vertelt Teije Dijk, voorzitter van de bond. "Wij moeten ons richten op 2020: hoe ziet het fierljeppen er dan uit, wat moeten we allemaal doen om de sport gezond te houden en er ook in 2025 heel fris voor te staan?"

Toekomstdag

Vaak worden dit soort beslissingen door commissies genomen, maar de Frysk Ljepper Boun wilde het anders aanpakken. "Wij hebben gezegd: we willen het van onder af doen. Daarom hebben we een toekomstdag, waar mensen uit de fierljepwereld samen zijn gekomen over een aantal thema's te spreken."

"Er zijn bedreigingen, maar ook kansen. Die willen wij verkennen om de toekomst goed in te gaan."