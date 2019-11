Oud-ijzerboer is blij dat hij van zijn radioactief afval af is

In totaal heeft Nijboer vorig jaar vijf dagen vastgezeten om deze zaak. Vijf agenten hebben hem opgepakt en Nijboer mocht in die dagen ook helemaal geen contact met de buitenwereld hebben. Het zijn, zegt hij, de slechtste dagen van zijn leven geweest. Hij is dan nu ook blij dat hij straks van het afval af is. Volgens zijn advocaat Bart Canoy loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek. Het is nog niet duidelijk wanneer en of Hans Nijboer voor de rechter moet verschijnen.