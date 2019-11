Catalaanse president in ballingschap Puigdemont komt naar Fryslân

FNP-Statenlid Sybren Posthumus, Eva Daussà van de Rijksuniversiteit Groningen en Omrop-medewerker Henk te Biesebeek hebben de contacten gelegd. Puigdemont woont in ballingschap in het Belgische Waterloo. De Spaanse regering heeft een internationaal uitleveringsbevel tegen hem uitgeroepen. Het land wil hem vastzetten vanwege rebellie en misbruik van overheidsgeld, nadat hij op 27 oktober 2017 het referendum voor de onafhankelijkheid van Catalonië uit had geroepen.

Puigdemont moet op 16 december voor de Belgische rechter verschijnen. Die moet dan uitmaken of het Europese uitleveringsbevel gerechtvaardigd is. Als dat niet zo is, wordt hij vrijgesproken. Dan wil hij een reis door Europa maken en rondom lezingen geven. De eerste plek die hij aandoet zal Leeuwarden zijn, zei Puigdemont. De Catalaanse president in ballingschap wordt dag en nacht beveiligd, of hij nu thuis of onderweg is. De Spaanse regering is nog altijd naar hem op zoek.