"Discriminatie sterker door Zwarte Piet: Waarom worden mijn gevoelens niet erkend?"

De reacties op die Facebookpost deden haar pijn. "Ik heb alleen vrienden op Facebook. Mensen die ik ken. En ik hoopte op begrip. Niets was minder waar. Ik mag blijkbaar niet voelen wat ik voel." Aangeslagen doet Sandra haar verhaal op het kantoor van directeur Mirka Antolovic van antidiscriminatiebureau Tûmba.

Sandra was een van de dertig mensen die vorige week aangifte heeft gedaan van discriminatie na de racistische spreekkoren tijdens de voetbalwedstrijd Den Bosch-Excelsior. Naast de aangifte schreef ze ook een brief aan burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren. Die pakte het heel serieus op en trad ermee naar buiten.

Sollicitatie

In de 45 jaar dat Sandra in Fryslân woont, heeft ze met regelmaat te maken mei racisme. Dan gaat het bijvoorbeeld om een sollicitatie. "Ik weet dat ik geschikt ben, misschien zelfs wel overgekwalificeerd ben. En dan krijg je een afschrijving met de mededeling dat je niet de juiste papieren hebt." Toen Rosa een peuterspeelzaal had, kwam het voor dat mensen telefonisch hadden afgesproken dat ze hun kinderen zouden brengen en dat ze met het kind aan de hand weer vertrokken toen ze zagen dat Sandra Rosa een donkere huidskleur had. "Dat doet pijn, heel erg pijn. En ik wil niet die hele emmer shit op tafel gooien, want ik weet niet wat ik dan over me heen krijg".

Brief

De brief die Rosa aan Fred Veenstra schreef, heeft ze later aan alle burgemeesters in Fryslân gezonden. "Niemand heeft gereageerd. Als je me dat van tevoren had verteld, zou ik je niet geloofd hebben. Maar het is echt zo."

Sandra Rosa heeft het niet gemakkelijk. Ze slaapt slechts en zit er erg mee in haar maag. Als ze de vraag krijgt of ze spijt heeft van haar eigen openheid, knikt ze. Aan de andere kant is ze blij dat dat ze zich heeft uitgesproken en het voelt als een opluchting. "Ik wil graag het gesprek aangaan en ik hoef niet zo nodig de barricaden op. Ik hoop alleen dat mensen bereid zijn om echt het gesprek aan te gaan en mij te erkennen in mijn gevoel."