Bezorgdheid bij burgergroepen: reactie minister Wiebes beschamend

Volgens verschillende burgergroepen is de reactie van de minister 'vaag' en 'beschamend'. Wiebes zegt dat mijnbouw veilig en verantwoord kan. Maar hij gaat niet in op de overtredingen en de daardoor toegenomen risico's voor het gebied. "Er is toenemend wantrouwen bij omwonenden van gaswinlocaties en injectieputten", zegt Pier Winsemius uit Vinkega. Het onderzoek van de omroepen legt volgens hem precies bloot waar de zorgen zitten.

Een voorbeeld volgens Pier Winsemius: "In maart 2018 riep minister Wiebes dat de kleine velden het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen niet hoeven te compenseren. Ruim een jaar later zegt hij 'de kleine velden moeten het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen compenseren, omdat we nog niet zonder gas kunnen'. Er is wantrouwen over wat de minister verstaat onder 'veilig en verantwoord'."

'Kleine velden'

In het grensgebied van Zuid-Friesland, Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel liggen negen 'kleinere' gasvelden op korte afstand van elkaar. Samen vormen ze één groot gaswingebied. In een deel van die velden wordt gas gewonnen, maar daarbij houdt de winmaatschappij zich niet altijd aan de regels.

Afgelopen zomer ontkende de minister ook de versnelde gaswinning uit kleine velden in de regio. Intussen doet het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar versnelde winning door het Canadese bedrijf Vermilion. Bovendien besloot het Staatstoezicht op de Mijnen eind 2018 dat Vermilion het werk op één van de locaties niet mocht hervatten. In het gebied is een bodemdalingskom ontstaan die groter is dan verwacht en die niet in het winningsplan was opgenomen.

Geen Milieu Effect Rapportage

Minister Wiebes zegt in zijn Kamerbrief dat er één enkel geval was waarin geen Milieu Effect Rapportage (MER) was gemaakt terwijl dat wel had gemoeten. Er zijn in Wapse en in Vinkega zeker twee duidelijke voorbeelden van gaswinning waarvoor geen MER was opgesteld.

"In Vinkega heeft het ministerie van Economische Zaken het ontbreken van een MER zelf schriftelijk bevestigd, in Wapse doet het Openbaar Ministerie niet voor niets uitgebreid onderzoek. Onder meer door dat strafrechtelijk onderzoek moest alsnog noodgedwongen een MER worden opgesteld. Alleen, in die MER wordt weer niet de volledige productie beoordeeld, maar slechts een deel ervan", zegt Alie Eiting van de vereniging Milieudefensie uit Diever.

De zorgen van Pier Winsemius uit Vinkega sluiten aan bij die van Eiting uit Diever. "De bodemdaling in Vinkega werd in het eerste winningsplan op 1 centimeter geschat. Drie maanden later kwam in het tweede winningsplan de bodemdaling op 3 centimeter en een paar jaar later in weer een nieuw winningsplan daalt de bodem met 4,2 centimeter. Voortschrijdend inzicht wordt dat dan genoemd, maar op deze manier kun je alles achteraf legaliseren."