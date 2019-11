Deel 1: "De terugkeer van de Joodse kinderen"

"Hennie hoorde bij ons"

Hinderika (Hennie) Hecht-Zilverberg, 1941 in Amsterdam

"Ze had bij ons moeten blijven. Dat hebben we altijd gezegd." Willem Rekker uit Kollumerzwaag is zijn kleine pleegzusje nooit vergeten. Hennie Zilverberg uit Amsterdam kwam als baby bij de familie Rekker. In 1942 werd ze uit de hoofdstad opgehaald. Haar oma Hinderika Zilverberg-Mozes woonde in Drachten en vreesde voor het lot van het gezin van haar zoon Jacob. In 1941 waren in Amsterdam bij de eerste razzia meer dan 400 Joodse mannen opgepakt.

Hennie werd eerst opgevangen bij de familie van Roelof Vermeulen, maar omdat die in het verzet zat, was dat te gevaarlijk. Zo kwam kleine Hennie bij Germ en Jinke Rekker terecht. Het paar had al drie kinderen en stond in een winkel in Kollumerzwaag.

Willem: "Ze hoorde gewoon bij ons. We hebben er nooit over nagedacht dat het een onderduiker was. De buren wisten het wel maar ik heb nooit gehoord dat iemand er vragen over stelde. Het was zo'n lief meisje. We speelden samen en hadden heel veel plezier. Henny sprak Fries en liep net als ons op klompjes. Het was een deugniet, hoor. Onze vader had een zwak voor haar."

Na de oorlog heeft Hennie's vader Jacob zijn dochter opgehaald. Maar het liep niet goed tussen Hennie en haar vader, dus is ze teruggekeerd naar de Vermeulens in Drachten. Later verhuisde Hennie naar Laren en uiteindelijk kwam ze in Californië terecht. Hennie is een aantal keer teruggekeerd naar Fryslân.

Hennie was zelf te jong om zich de oorlog te kunnen herinneren. Maar een nazaat van de Vermeulens heeft alles uitgezocht en Hennie in Californië gevonden. Ze had beter in Kollumerzwaag kunnen blijven, heeft Hennie later gezegd.