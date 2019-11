UNIS Flyers winnen met 3-1 van Microz Eaters

In Thialf kwamen de Flyers na zeven minuten op een 1-0 voorsprong door een raak schot van Aldo van Aalderen, na een pass van Pippo Limnell. Dat was ook de stand na de eerste periode. In de tweede periode verdubbelden de Feansters hun voorsprong. Na ruim drie minuten was het de Canadees Trevor Petersen die voor de 2-0 zorgde.

Ongeslagen in BeNe League

In de derde periode was het Van Aalderen die met zijn tweede van de avond de Flyers op 3-0 zette. Dat leek ook de eindstand te worden, maar vier seconden voor het eind van de wedstrijd maakte Vadim Geysbrechs de eretreffer voor Geleen. Daardoor ging de winst met 3-1 naar de Feanster ijshockeyers. Door de winst blijven de Flyers ongeslagen in de BeNe League en staat de ploeg van coach Mike Nason met 18 punten uit zes wedstrijden bovenaan in de competitie.

Het duel tussen de UNIS Flyers en Microz Eaters Limburg is deze week de 'Wedstriid fan de Wike' en zaterdag terug te zien bij Omrop Fryslân.