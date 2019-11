SC Cambuur pakt drie punten tegen Jong AZ

De ploeg van trainer Henk de Jong begon slecht aan de wedstrijd. Al na drie minuten kwamen de Leeuwarders op een achterstand. Na een verkeerde pass van keeper Sonny Stevens kon Félix Correia de bal veroveren, Erik Schouten uitkappen en scoren. Na de achterstand stond het niet veel later bijna 1-1, maar het schot van Mühren kon met de hand gekeerd worden door AZ-keeper Rody de Boer.

Kallon heeft brommer mee

In de 19e minuut van de wedstrijd stonden de Leeuwarders echter wel op gelijke hoogte. Mitchell Paulissen bereikte David Sambissa die de bal voorzette. In het strafschopgebied lag Mühren met zijn hoofd de bal terug op Akoy die met zijn schot voor de 1-1 zorgde. Een minuut later lag de 2-1 er ook al in voor Cambuur. Aan de rechterkant van het veld stapte Issa Kallon op de brommer en na een sprint maakte de buitenspeler via de onderkant van de lat de 2-1. Na de 2-1 ging de wedstrijd gelijkwaardig op, maar de Leeuwarders gingen met een voorsprong de kleedkamers in.