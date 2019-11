SC Heerenveen buigt achterstand tegen Vitesse om in winst

Snel op achterstand

De eerste grote kans was na vijf minuten voor de Feansters. Mitchell van Bergen dribbelde naar binnen en schoot de bal net over de kruising. Maar het was Vitesse die al binnen tien minuten op voorsprong kwam. Na een steekpass van Navarone Foor kwam Tim Matavz alleen voor keeper Warner Hahn te staan en met een lobje opende hij de score: 0-1. Na een kwartier kreeg Vitesse een grote kans om op 02-3 te komen. Hachim Faiks breedtepass werd onderschept door Bryan Linssen, die Matavz bereikte. Hij kwam echter niet tot voorbij Hahn.

In de 21e minuut stond de verdediging van Heerenveen te slepen toen Vitesse-keeper Remko Pasveer een uittrap over de Feanster verdedigers schoot. Linssen was scherp en kon één-op-één keeper Hahn passeren.