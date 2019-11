Klaas Fokkinga nieuwe gedeputeerde voor de FNP als opvolger van Kramer

Voorwaarde: portefeuilles één op één overnemen

De partij zocht een kandidaat die de portefeuilles één op één kan overnemen. "Wij willen het goede werk van Kramer afmaken, onze verantwoordelijkheid nemen," zegt fractievoorzitter Corlienke de Jong. Dat gaat onder meer over landbouw, leefbaarheid, wonen, plattelandsbeleid, erfgoed, breedbandinternet en Holwerd aan Zee. "Het zijn taken met een duidelijke FNP-signatuur waar we voor strijden en gestreden hebben," vindt De Jong.

Fokkinga had al plattelandsbeleid, wonen en Holwerd aan Zee in zijn portefeuille, daarom zou hij goed passen. Op dit moment is Fokkinga nog actief in de FNP-Statensectie Land, Lucht en Water.

Stikstof

Als opvolger van Kramer neemt Fokkinga ook het moeilijke stikstofdossier over. Kramer moest op 11 oktober aan boze boeren toezeggen dat de Provincie de handtekening onder de strenge stikstofmaatregelen zou terugtrekken. Maak Fokkinga zegt dat hij zich zulke moeilijke zaken vlug eigen kan maken, ook al heeft hij geen ervaring met deze problematiek. "De Provincie heeft ook erg kundige ambtenaren die mij advies kunnen geven en Johannes Kramer zorgt voor een goede overdracht."

Geenpartijleider

Fokkinga is 66 jaar, ambitie om de FNP te leiden bij de volgende verkiezingen heeft hij niet. "Tegen die tijd ben ik bijna 70 jaar, dat is aan de nieuwe generatie." En als de leden nu een beroep op hem doen? "Dan is er een nieuwe situatie."