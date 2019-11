Rechter wijst bezwaren tegen gaswinning Noordwolde af

De rechtbank heeft vrijdag geoordeeld dat Vermillion gas mag winnen bij Noordwolde. Vanwege een stikstofuitspraak van de Raad van State in mei vond Milieudefensie dat er voor het boorproject in Noordwolde een natuurvergunning nodig is. Gaswinning zou stikstofdepositie veroorzaken bij het Natura2000-gebied Drents-Friese Wold en het Leggelderveld.