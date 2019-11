5 jaar 'Walking Football' bij Cambuur, maar 'Talking Football' even belangrijk

Jens Dijkstra is een van de pioniers van het Walking Football in Nederland en Fryslân, onder anderen als adviseur bij de voetbalbond. Volgens hem is de discipline een belangrijke toevoeging aan het voetbal. "De bedoeling is zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Bij normale verenigingen houdt het vaak bij 50 jaar op. Dit biedt zo veel perspectief, want we worden ouder en ouder en mensen blijven gezond. En zo houden mensen contacten."

'Talking football'

Trainer Marcel Frankena ziet dat het goed is voor de spelers. "Het is met name gezond houden en in beweging blijven. Maar 'talking football' is net zo belangrijk als Walking Football. Een uur voor de wedstrijd zitten de mannen al in de kantine om van alles te bespreken. Met elkaar leuke dingen doen, dat is waar het om draait."

Ook oud-grensrechter Jan Dolstra doet aan Walking Football. "Ik had er eens iets over gezien op televisie. Ik ben bij Cambuur geweest om te kijken. Toen zeiden ze 'je kan wel meedoen', en ik was meteen veroverd. Het niveau viel Dolstra eerst nog wel wat tegen. "De spieren moeten nog wel wat kunnen bewegen. Ik kon de volgende dag bijna niet meer lopen."