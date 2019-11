Gedeputeerde Sander de Rouwe maakt uitstapje naar voetbal

"Tot grote vreugde van het bestuur heeft Sander de Rouwe (39) zich bereid verklaard de rol van onafhankelijk voorzitter op te pakken", schrijft de sportclub op haar website. "Wij verwachten dat Sander, gezien zijn ruime ervaring met formatieprocessen, het proces op professionele wijze zal leiden."

De Rouwe woont in Bolsward en zat ook in de Bolswarder gemeenteraad. Voordat hij gedeputeerde werd zat hij in de Tweede Kamer.