Zorgen Wetterskip Fryslân over aangekondigde boerenacties voor maandag

De woede van de boeren richt zich op de aangekondigde tariefverhoging. In Gelderland hebben actievoerende boeren afgelopen week een tariefverhoging kunnen voorkomen. In het Wetterskipsgebouw in Leeuwarden is maandag een vergadering van het algemeen bestuur. Een interview met dijkgraaf Paul van Erkelens in It Polytburo maandag is vanwege de verwachte onrust afgezegd.