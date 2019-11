Fysiotherapeut Stefan Bodde gaat Sander Arends bijstaan op Australian Open

Bodde is de afgelopen jaren de vaste fysiotherapeut van Arends. Hij ging wel eens vaker mee naar een toernooi, maar het is voor het eerst dat het duo voor langere tijd samenwerkt. "Het wordt een hele mooie ervaring, het is gewoon een hele mooie stap. De uitdaging is om in Australië een goede prestatie neer te zetten," zegt Bodde, die vrijdag begonnen is om Arends fit te krijgen voor het nieuwe seizoen en dan met name voor de Grand Slam in Melbourne.

Geen onbekenden

Arends en Bodde zijn geen onbekenden van elkaar. Als kleine jongetjes stonden ze al samen op de tennisbaan. Toch zijn het geen vrienden, en dat werkt goed, denkt Arends: "We komen niet bij elkaar over de vloer, maar we kennen elkaar wel heel goed. We kennen elkaar door en door, en omdat we privé niet veel met elkaar omgaan, kunnen we heel zakelijk blijven naar elkaar toe."