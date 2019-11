Vrijdagmarkt: "Het overkomt mij ook wel eens, dat ik een 'actieve herinnering' mis"

Premier Mark Rutte heeft weer een zware week achter de rug. Hij kon zich niet meer herinneren of hij nou wel of niet bijgepraat was over de burgerdoden bij een bombardement in Irak. Laat zijn geheugen hem écht in de steek, of kwam het beter uit dat hij dat niet precies meer wist? Op de Leeuwarder vrijdagmarkt hoorden we een grote verscheidenheid aan reacties.