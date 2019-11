Nieuwe burgemeesters Noardeast-Fryslân en Ameland nu officieel benoemd

Johannes Kramer, die de afgelopen jaren gedeputeerde van provincie Fryslân was, zal op 6 januari aan zijn nieuwe functie beginnen. Leo Pieter Stoel doet dat op 16 januari volgend jaar. Stoel was in het verleden wethouder in Súdwest-Fryslân en werkt op dit moment nog bij Aegon.

De twee volgen waarnemend burgemeesters Hayo Apotheker (Noardeast-Fryslân) en Gerard van Klaveren (Ameland) op.