Veroorzaker dodelijk ongeluk in Heerenveen krijgt maximale werkstraf

De verdachte reed op 21 maart vorig jaar met zijn auto met aanhanger over de Leeuwarderstraatweg en zag bij het afslaan de jonge fietser over het hoofd. Die werd geraakt door de aanhangwagen en moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Enkele dagen overleed de jongen.

De rechtbank oordeelde dat de man 'aanmerkelijk onvoorzichtig' heeft gereden en dat hij beter uit had moeten kijken. Naast de maximale werkstraf legde de rechtbank de man ook een rijontzegging van een halfjaar op plus een halfjaar voorwaardelijk.