Afleveringen 'De grinzen fan Europa' te zien op filmfestivals in Italië

In 'De grinzen fan Europa' onderzocht FryslânDOK in de maanden voor de Europese verkiezingen hoe drie uiteenlopende Europese minderheden tegen de Europese Unie aankijken. FryslânDOK was in Plovdiv, Bulgarije te gast bij de Roma: verreweg de grootste, maar ook armste minderheid van Europa. 'Kjeld yn 'e loft' gaat over de Sámi in Zweden. Zij zijn minderheid in eigen streek en zien steeds minder ruimte voor de eigen traditionele levenswijze met rendieren.

Teleurstelling over EU

De laatste aflevering ging over de Val d'Aran op de grens van Frankrijk en Spanje, een minderheid in een minderheid. De kleine Aranese minderheid is zowel open naar nieuwkomers als succesvol in het bewaren en stimuleren van de eigen taal en cultuur. In alle drie afleveringen registreerde FryslânDOK meer teleurstelling dan enthousiasme over de Europese Unie. De EU van nu is er meer voor de lidstaten dan voor de burgers, zo is het gevoel.

De drie documentaires zijn gemaakt door cameraman Jan Besliman, journalist Onno Falkena en regisseur Bark Kingma. 'De grinzen fan Europa' wordt begin 2020 opnieuw uitgezonden door Omrop Fryslan, op NPO2 en Omrop Fryslân zelf.