ChristenUnie wil kleine windmolens voor alle boeren

Alle boeren in Fryslân moeten een kleine windmolen bij hun boerderij neer kunnen zetten. Dat wil fractievoorzitter Wiebo de Vries van de ChristenUnie in Provinciale Staten. In nieuwe plannen van Gedeputeerde Staten krijgen boeren de gelegenheid om een windmolen van vijftien meter hoog op hun bedrijf neer te zetten. Maar alleen om de eigen stroom te voorzien.