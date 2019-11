Blijdschap en teleurstelling bij bouwsector over ruimere PFAS-norm

Bij Bouwend Nederland, de organisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector, maar de gedachte: 'is dit nou alles?' overheerst. "Ik heb er nog niet echt zicht op wat er nu allemaal weer door kan gaan," zegt Marten Cornel van Bouwend Nederland, district Fryslân. "Natuurlijk, het geeft ruimte en als branche zijn we heel blij met deze maatregel. Toch blijft de norm aan de krappe kant. Als je nagaat, in een volkstuintje mag al 0,8 zitten, in potgrond is al gesignaleerd dat er 2 tot 3 in zit. Dan denk ik: 'dit is weer zo'n Nederlandse maatregel', het is weer op het randje."

Het schuurt

In België ligt de norm op 3 en in Duitsland op 7 of 8, zegt Cornel. Hij had er dan ook graag nog wat bij gehad in Nederland. "Ik ben toch bang dat er nog veel plekken zijn waar het wel schuurt." Bouwend Nederland had de hoop dat de norm richting de 2 of 2,5 zou gaan. De organisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector heeft alle leden gevraagd om een overzicht van hun gegevens te maken. Op die manier kan worden gekeken waar problemen ontstaan. Ze hopen daar vrijdag meer inzicht in te krijgen.

Voor Bouwend Nederland is het een raadsel waarom de bouw zo streng beoordeeld wordt. Het grootste probleem is echter dat het zo lang geduurd heeft, zegt Cornel. "We zijn nu bijna 1 december en het speelt al sinds juni. We zijn vijf maanden verder en dan hebben we de norm een beetje opgeschoven van 0,1 naar 0,8. Nou jongens, geweldig hoor. Dat zijn wel dingen waar we als branche teleurgesteld in zijn."

Gevolgen al te zien

Volgens Cornal zijn de gevolgen van de strenge maatregel nu al te zien. "Flexibele contracten worden op dit moment niet verlengd, de flexibele schil bij bedrijven is zeker in de infrasector al weg. Het begint wel te wringen." Naast de PFAS worstelt de bouwsector ook nog met de stikstofkwestie. Cornel verwacht dat de voorzitter van Bouwend Nederland in dezer dagen weer contact met Den Haag opneemt om het over de problemen te hebben.