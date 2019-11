Kritiek van dorpen in gemeente Leeuwarden op evenementenbeleid

Er is veel te doen om de festivals, zoals die in het Groene Stergebied. Maar opvallend genoeg waren het vooral de dorpen in de gemeente Leeuwarden die tijdens de bijeenkomst van zich lieten horen.

Stadse arrogantie

Zoals Jentsje de Groot van de organisatie fan het feest HY Nights in Hilaard. Sinds het dorp bij de gemeente Leeuwarden hoort, is het er voor het festival niet beter op geworden. "We hebben vorig jaar een stevig gesprek gehad met de gemeente en troffen een ambtenarenkorps met stadse arrogantie. Zo van: wij zullen wel even vertellen hoe het in de dorpen moet gebeuren." De Groot hoopt dat de gemeente voortaan meer rekening houdt met dat er een verschil is tussen dorp en stad als het om evenementen gaat.