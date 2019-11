't Woanskip jetzt auf Deutsch: "Wir machen ein Party"

"Na de oorlog is het ontstaan als een soort protestlied", vertelt Baukje van der Mark. Nu is de versie van Anneke Douma het beroemdst, maar John Enter heeft nu dus een Duitse versie. Daarin zit geen woonschip, want dat hebben ze in Duitsland niet. "Daarom heet het Party. Maar ik vind het prachtig geworden, heel mooi."

Party en Houseboat

"Ik heb 't Woanskip altijd al een fantastisch nummer gevonden", zegt Enter. "Dus ik dacht: waarom niet in het Duits, waarom niet in het Engels? Het is een prachtig nummer, het is af. In het Duits past 'Party' helemaal. En in het Engels wordt het 'I've got a houseboat down in the river', dat loopt ook prachtig."

Het afgelopen weekend heeft Enter het nummer al live gespeeld bij concerten. Vrijdag zingt hij het in de Duitse stad Bremerhaven. "Dan zing ik 'm in het Engels en in het Duits. Dat is gewoon gezellig. De reacties zijn goed. Ze kennen het nog niet, maar het gaat vanzelf. Het heeft altijd even tijd nodig."

Internationaal

Baukje van der Mark vindt het prachtig dat het liedje van haar man zo de wereld over gaat. "Zo wordt het wat internationaal", zegt ze. "Het is eigenlijk een evergreen geworden, net als Slûtsjesile en It Dokkumer Lokaeltsje. Dat het nu internationaal wordt, dat doet mij goed. Ik had gewild dat Anne het nog mee kon maken, maar dat is helaas niet zo."