Leeuwarder acht weken de cel in om rijden onder invloed

Daarom moet hij ook nog twee gevangenisstraffen van een week uitgezeten. Die had hij nog onder voorwaarde staan. De Leeuwarder had geen rijbewijs en die heeft hij ook nooit gehad. Dat was niet nodig, zei hij: "Ik kan goed rijden, dan denk je: zo'n rijbewijs is niet echt belangrijk."

Speed, cocaïne, xtc, ghb en drank

De man werd in februari aangehouden in Drachten. Daar bleek dat hij onder invloed van speed, cocaïne, xtc, ghb en drank in de auto was gestapt. In september liep hij in Leeuwarden tegen de lamp. Die keer had hij teveel gedronken. In beide gevallen nam de politie de auto in beslag.

De rechter heeft bepaald dat de man beide auto's niet terug krijgt. De man mag 20 maanden niet rijden. De Leeuwarder zit al vast voor een andere zaak. Hij zegt dat hij hulp heeft gezocht voor zijn gebruik van middelen.