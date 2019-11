CU stelt vragen, nu Vitens geen dividend uitkeert aan de provincie Fryslân

ChristenUnie wil opheldering van de provincie over het niet uitkeren van dividend door drinkwaterbedrijf Vitens. Vitens keert geen dividend uit over het boekjaar 2019. Het is de eerste keer dat Vitens geen dividend uitgekeerd, maar de provincie had wel op die inkomsten gerekend bij het maken van de begroting. ChristenUnie Fryslân heeft daar vragen over omdat de provincie aandeelhouder is.