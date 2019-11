Heerenveen mist Ejuke en Kongolo tegen Vitesse

De kans is echter groot dat Jordy Bruijn speelt op de linksbuitenpositie van Ejuke en Alen Halilovic de plaats inneemt van Kongolo. Halilovic viel zondag goed in tegen PSV. "Zeker. En het fijne is dat Halilovic een pass heeft waarmee hij spelers kan vrijspelen in het zestienmetergebied", seit Jansen.

De vraag is echter of Halilovic en Veerman op het middenveld kunnen spelen zonder een balafpakker als Kongolo. "De kans is wel groot dat we dat gaan doen. We hebben een hoop goede middenvelders. Kongolo zit misschien wel bij de selectie, maar de kans dat ie speelt is heel erg klein."