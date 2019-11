Raquel García Hermida-van der Walle voorzitter D66 Fryslân

"Om de potentie van Fryslân voor het sociaal-liberale gedachtegoed en onze partij maximaal te kunnen benutten, hebben we een daadkrachtig bestuur aan het roer van een levende vereniging nodig", zei García als motivatie om te solliciteren voor de functie van voorzitter. Zij zal haar onder andere bezighouden met de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen, die volgens planning in 2021 gehouden worden.

García werd 36 jaar geleden geboren in Madrid en woont sinds 2012 in Gorredijk. Eerder dit jaar stond ze op plek 8 op de lijst van D66 voor de Europese verkiezingen. In juni won García een inspiratieprijs vernoemd naar Els Borst. De prijs is van een netwerk dat zich inzet voor meer diversiteit in de politiek.