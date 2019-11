Mythisch symbool als finish Elfstedentocht: kruisje over de Bonkefeart

Oud-rayonhoofd Johan Tigchelaar is ook trots op het nieuwe kunstwerk. "Je ziet vooral de spiegeling in het water als het licht aan is. Vooral als het donker is, zie je hoe mooi het is."

Poort naar de stad

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden was ook bij de opening. Hij heeft in 1986 de Elfstedentocht gereden, maar dat zal hij als burgemeester niet doen. "Na 1986 heb ik gezegd: het is tijd voor de jongere generatie, die moet hem ook kunnen rijden." Hij is erg blij met de boog. "Het is een echt symbool, een poort naar de stad."

De finishboog is een idee van Martijn van Koningsveld en Marlies Sandee. Kunstenaarsduo Saskia Hoogendoorn en Lieuwe Martijn Wijnands heeft het kunstwerk ontworpen.