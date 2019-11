Hardleerse man uit Joure rijdt drie keer onder invloed van speed

Vanaf 1 april heeft de man uit Joure drie keer achter het stuur gezeten met speed op. Iedere keer dat de politie hem controleerde, was hij onder invloed. Zelfs nadat zijn rijbewijs was afgenomen, is de man toch weer in de auto gestapt. De man zei tegen de rechter dan hij in die periodes relationele problemen had. "Ik was niet helemaal mezelf," zei hij. Omdat hij zzp'er is moest hij wel doorgaan, door speed te snuiven kon hij het min of meer volhouden, vertelde hij. De relatie is intussen voorbij en hij is naar eigen zeggen helemaal opgehouden met drugs.

Een boete was volgens de officier van justitie niet aan de orde. Hij eiste een werkstraf van 80 uur, twee weken voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van een jaar met een jaar voorwaardelijk. De rechter nam de eis volledig over.