Marcel Smit: "Ik ben een echte Wâldpyk: grote bek, klein hartje"

En jouw tekst gaat over..?

"De Friese Wâlden natuurlijk. Over het veld, het bos, het water en de weide. Je vindt hier alles waar Fryslân bekend om staat. En over de mensen, die het liefst eigen baas zijn, zeggen waar het op staat en hun eigen pad volgen. Het mooie is dat ik nu al mailtjes krijg van mensen die deze tekst graag willen gebruiken. Het laatste refrein spreekt mensen aan. 'Als ik zelf niet meer kan, breng mij terug en leg mij daar in de grond.' Als dan later blijkt dat dit het stukje tekst de magie heeft dat mensen zich erin kunnen vinden, dan is dat te gek."

Wat verwacht je van dit nummer in de Fryske Top 100?

"Ik houd mij daar eigenlijk niet mee bezig. Al is dat natuurlijk mooi om te zien dat mijn nummers het goed doen. Zoals het nummer It part van dy, het duet met Gerbrich van Dekken. Dat nummer gaat ook net even wat dieper qua gevoel dan De Wâlden en dat staat dan ook ieder jaar hoog op de lijst."

Nog goede voornemens voor het nieuwe jaar?

"Ik ben niet zo van de goede voornemens. Mijn focus ligt helemaal op mijn nieuwe album, dat in 2020 uitkomt. Mijn eerste album kreeg de titel 'Muzyk', de tweede 'Mear Muzyk' en je raadt het al: het derde album dat straks uitkomt, heet 'Noch mear muzyk' Er staan eigen nummers op en een paar vertalingen uit het Frisicana-programma. Voor dit album werk ik weer met mijn vertrouwde team, maar heb ik ook andere mensen gevraagd om mee te werken. Ik probeer natuurlijk weer een stap te maken, in teksten maar ook muzikaal."

En wie zoen jij om twaalf uur op oudejaarsnacht?

"Mijn vrouw en de kinderen. Afgelopen jaar staan wij met ons allen op een heel groot gebouw in New York. Dit jaar blijven we gewoon in Burgum. Ook mooi!"