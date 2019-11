Danny Kampstra gaat viral met wereldgoal

Alle wedstrijden worden gefilmd en soms wordt er iets op Instagram gezet. Het mooie van het verhaal is dat Jordy pas de volgende dag doorhad dat het zo'n mooi doelpunt was. Toen Danny de goal maakte, pakte hij net ergens anders een bal vandaan en zag hij de goal dus niet. Toen hij het later op de beelden zag, dacht hij: "Hier kan ik wel iets mee." En toen ging het los.

Cambuur of Heerenveen?

Of het voor Danny ook gevolgen heeft, dat weet hij niet. Er zijn nog geen grote aanbiedingen. Jordy denkt dat ze de nieuwe speler nog wel tot de winterstop kunnen houden. Er is eigenlijk maar een club waar VV St-Anna mee wil onderhandelen: SC Heerenveen.

Voor Danny is dat geen optie. Hij is supporter van Cambuur. De kans is dus groot dat Danny Kampstra en St-Anna samen het seizoen gewoon afmaken.